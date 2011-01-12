Россия передала Польше окончательный отчет по результатам расследования авиакатастрофы под Смоленском — 60 томов с документами

Непосредственной причиной катастрофы президентского лайнера стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Пилоты продолжили снижение при необычайно плохих погодных условиях под давлением главнокомандующего ВВС Польши, в крови которого обнаружили 0,6 промилле. Реакции официальной Варшавы на это заявление пока не последовало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Трагедия произошла 10 апреля прошлого года. Лех Качиньский вместе с официальной польской делегацией летел на мероприятия, посвященные годовщине трагических событий в Катыни. Президентский лайнер разбился при заходе на посадку. Все 96 человек погибли.