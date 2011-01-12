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Россия передала Польше окончательный отчет по результатам расследования авиакатастрофы под Смоленском — 60 томов с документами

12 января 2011 15:22
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По заключению летных экспертов, самолет был исправен.

Непосредственной причиной катастрофы президентского лайнера стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Пилоты продолжили снижение при необычайно плохих погодных условиях под давлением главнокомандующего ВВС Польши, в крови которого обнаружили 0,6 промилле. Реакции официальной Варшавы на это заявление пока не последовало, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Трагедия произошла 10 апреля прошлого года. Лех Качиньский вместе с официальной польской делегацией летел на мероприятия, посвященные годовщине трагических событий в Катыни. Президентский лайнер разбился при заходе на посадку. Все 96 человек погибли.

# общество

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