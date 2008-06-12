Россия отмечает главный государственный праздник – День России

18 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете страны. Праздник уже обрел свои традиции.

Москва устраивает кросс вокруг Кремля – для этого в центре на несколько часов перекроют движение. В городах страны пройдут народные гулянья. Завершится празднование грандиозным концертом на Красной площади.

С Днем России президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и всех россиян поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил уверенность, что союзные белорусско-российские отношения будут успешно развиваться на благо нынешнего и грядущего поколений, и два дружественных государства вместе впишут немало ярких страниц в историю современности.

