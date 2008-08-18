Россия начинает вывод войск из зоны грузино-югоосетинского конфликта

Войска, направленные в помощь российским миротворцам, вернутся в зону безопасности и на территорию Южной Осетии. Грузинская сторона также обязана вернуть свои войска в места их постоянной дислокации. Накануне Президент Южной Осетии подверг резкой критике правительство за затягивание распределения гуманитарной помощи и неэффективное выполнение поручений. Теперь этим будет заниматься чрезвычайная комиссия, членам которой за плохую работу пригрозили уголовной ответственностью. Эдуард Кокойты подписал указ об отставке правительства непризнанной республики и ввел чрезвычайное положение.