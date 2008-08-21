Россия благодарит Беларусь за гуманитарную помощь,оказанную пострадавшим в Южной Осетии

Об этом заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный посол России в нашей стране Александр Суриков. Напомним, позавчера во Владикавказ из Беларуси были доставлены 63 тонны гуманитарного груза. В нем продукты питания, а также одеяла и средства гигиены.



Дипломат отметил также и военно-стратегическое партнерство двух стран. Александр Суриков заявил о том, что Соглашение о единой системе ПВО Беларуси и России планируется подписать в этом году. Скорее всего это произойдет на заседании глав государств в рамках Высшего Госсовета. В тоже время, российский посол подчеркнул: соглашение о создании единой системы ПВО Беларуси и России нельзя рассматривать, как ответ на размещение элементов американской ПРО в Европе.



Среди других важных аспектов белорусско-российских взаимоотношений, сегодня была упомянута возможность расширения сотрудничества по транзиту энергоресурсов. Тема обсуждалась на последних встречах президентов и премьеров, - отметил Александр Суриков.



В этой связи, не исключено, что Россия может вернуться к вопросу строительства газопровода Ямал-Европа-2 через территорию Беларуси. Рост потребления российского энергосырья на Западе увеличивается, и это говорит о целесообразности новых проектов.