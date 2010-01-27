Прямой эфир

Российский коммерческий ВУЗ более пяти лет учил студентов без лицензии

27 января 2010 15:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
«Современная гуманитарная академия» — представительство российского коммерческого ВУЗа — оказывала образовательные услуги без лицензии.

Студентов-заочников занятиями не утруждали, зато регулярно брали плату за учебу. Только за последние два года незаконный доход составил более 4,5 миллиардов рублей.

В списках лжеакадемии сейчас числится более тысячи студентов. Кто-то даже успел получить дипломы. Их соответствие каким-либо стандартам будет уточняться.

Генеральная прокуратура за незаконную предпринимательскую деятельность возбудила уголовное дело.

Сергей Мышковец, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:
— Министерство образования рассматривает возможность продолжения обучения данных студентов в ВУЗах Беларуси.

# общество # Образование

Другие новости рубрики

Все новости
27 января 2010 14:09

В Забайкалье могут ввести режим чрезвычайной ситуации из-за 40 тысяч голодных антилоп

27 января 2010 14:08

Индийских заключенных будут досрочно отпускать на свободу за успехи в йоге

27 января 2010 14:06

Минская милиция проведет дополнительные рейды по авторынкам