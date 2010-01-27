Российский коммерческий ВУЗ более пяти лет учил студентов без лицензии

Студентов-заочников занятиями не утруждали, зато регулярно брали плату за учебу. Только за последние два года незаконный доход составил более 4,5 миллиардов рублей.
В списках лжеакадемии сейчас числится более тысячи студентов. Кто-то даже успел получить дипломы. Их соответствие каким-либо стандартам будет уточняться.
Генеральная прокуратура за незаконную предпринимательскую деятельность возбудила уголовное дело.
Сергей Мышковец, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:
— Министерство образования рассматривает возможность продолжения обучения данных студентов в ВУЗах Беларуси.