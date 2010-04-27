Российский город Злынка: 25 лет в борьбе за жизнь

В небольшом российском городке Злынка, что в Брянской области, 26 апреля тоже прошел митинг, в память о жертвах трагедии 1986 года. Молодежь сюда уже давно не едет, а старикам уезжать попросту некуда.

Самый маленький райцентр Брянской области – Злынка. Сегодня здесь проживает 5 тысяч человек. Все они герои. Ведь не каждый отважится жить на территории с радиоактивным фоном в 30 кюри. В Беларуси площади с таким загрязнением просто закрыты для посещения.

Сразу после аварии эвакуировать на тот момент 14 тысячный город Советским властям показалось накладно. Желающие уехать такую возможность, конечно, получили, но на глобальной эвакуации сэкономили. Таким образом, 5 тысяч человек остались на своей малой Родине вопреки здравому смыслу.

Болеют в Злынке бабули в основном сами по себе. Главное лекарство – сочувственное слово соседки.

Надежда Котова, жительница Злынки:

– Специалистов нет. Даже самых основных. Уже не говоря о невропатологе, психиатре. Даже глазной врач, нет его.

Ольга Гавриленко, заместитель главы администрации Злынковского района Брянской области Российской Федерации:

– Мы не можем уговаривать и обязать людей приехать сюда и заставить проживать на загрязненной территории. То есть, это их право выбора.

Кадровый голод не только в медицине: не хватает учителей, работников культуры и, в принципе, квалифицированных специалистов. Парадокс, но при этом заработать местному населению негде. Те, кто не покинул город из-за радиации, теперь уезжает от безработицы. Два года назад сын бабы Ульяны погиб на заработках.

Жительница Злынки:

– Поехал на работу в Воронежскую область и погиб там.

Уехать из зоны сегодня можно и другим способом. Госпрограмма предусматривает варианты.

Анатолий Поддубный заместитель главы администрации Злынковского района Брянской области Российской Федерации:

– Есть возможность уехать из зоны отселения. Так как у нас действует программа, люди могут сдать имущество.

Владимир Кульков, житель Злынки:

– А куда переехать? За те деньги, в которые твой дом оценят, потом где и что купишь? Если в том же Новозыбкове, например, цены по сравнению со Злынкой в разы больше!

Примерно такой же результат и у программы всеобщей газификации. Старушки по-прежнему сжигают в печах радиационные дрова – превращая топку в ядерный реактор.

Надежда Котова, жительница Злынки:

– Бабулек много осталось, которые дровами еще отапливаются. На газ нет денег, чтобы провести газ. И кто будет им проводить? И молодые есть, которые не могут провести газ. Нет денег. Работы нет, зарплаты очень маленькие. Повести газ – это нереально.

Александр Добриян, Виталий Распопов, телекомпания СТВ, Российская Федерация.