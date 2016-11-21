Прямой эфир

Российский центр науки и культуры торжественно открыт 21 ноября в Гомеле

21 ноября 2016 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Гомеле 21 ноября торжественно открыт Российский центр науки и культуры. Подобным образом Россия активно поддерживает интерес к своей истории и родному языку за рубежом: российские культурные центры работают в 80 странах мира. Например, в Индии их целых пять. В Беларуси уже три: первый появился в Минске еще в 2010 году, два года назад – в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению организаторов, Гомельский центр будет вести активную работу и органично вольется в культурную жизнь областного центра.

Любовь Глебова, руководитель федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству:
Локомотивом любого гуманитарного сотрудничества, безусловно, является направление образовательной политики. Традиционные связи между Россией и Беларусью, связанные с едиными подходами к образовательным стандартам, итоговой аттестации, единой научной школы, обмена студентами. Мы надеемся, что все это станет в том числе той жизни, которая будет организована в нашем центре науки и культуры.

# общество # Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Любовь Глебова

Другие новости рубрики

Все новости
Приветствие: основные правила этикета
21 ноября 2016 10:43

Приветствие: основные правила этикета

Служба новостей телеканала СТВ приглашает на работу репортеров
21 ноября 2016 09:39

Служба новостей телеканала СТВ приглашает на работу репортеров

21 ноября – Всемирный день телевидения: Должен быть симбиоз – проникновение телевидения в Интернет, Интернета в телевидение!
21 ноября 2016 07:46

21 ноября – Всемирный день телевидения: Должен быть симбиоз – проникновение телевидения в Интернет, Интернета в телевидение!