Российский центр науки и культуры торжественно открыт 21 ноября в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле 21 ноября торжественно открыт Российский центр науки и культуры. Подобным образом Россия активно поддерживает интерес к своей истории и родному языку за рубежом: российские культурные центры работают в 80 странах мира. Например, в Индии их целых пять. В Беларуси уже три: первый появился в Минске еще в 2010 году, два года назад – в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению организаторов, Гомельский центр будет вести активную работу и органично вольется в культурную жизнь областного центра.

Любовь Глебова, руководитель федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству:

Локомотивом любого гуманитарного сотрудничества, безусловно, является направление образовательной политики. Традиционные связи между Россией и Беларусью, связанные с едиными подходами к образовательным стандартам, итоговой аттестации, единой научной школы, обмена студентами. Мы надеемся, что все это станет в том числе той жизни, которая будет организована в нашем центре науки и культуры.