Российские журналисты знакомятся с промышленными предприятиями Беларуси

Уже второй день представители средств массовой информации регионов России находятся в пресс-туре по Беларуси.

Сегодня журналисты посетили Бобруйск, где знакомились в сельским хозяйством района и промышленным производством. Наш корреспондент Виктория Степанова наблюдала за тем как работают коллеги.

Бобруйчане недоумевали - два автобуса в сопровождении патрульных машин с утра колесили по городу. Когда останавливались, группа людей выходила все записывала, фотографировала и снимала. Вроде не туристы. Прохожие подходили и спрашивали что за делегация. На свой вопрос еще три - как живете, как зарплата, как пенсии. Российские журналисты и на экскурсии как на работе. Интерес ко всему, внимание даже на мелочи.

В СПК "Гигант" журналистам рассказали об агропромышленном комплексе и показали - стабильно работающее, но не лучшее хозяйство. Но и этим удивили. По коровникам журналисты ходили с удовольствием, да и по полю с кукурузой. Кто фотографировал, кто снимал, кто записывал интервью. Некоторые просто восхищались и забирали сувениры на память

После знакомства с агрокомплексом посещение Бобруйской Белшины, пивоваренной компании "Сябр", Елизовского стеклозавода. Впечатляющие производства - интересно и посмотреть и послушать. А главное все узнать до мелочей, особенно в части сотрудничества с Россией. Чтобы потом объективно рассказать своей аудитории.

