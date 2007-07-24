Российские журналисты снова в Беларуси

На этот раз пресс-тур масс-медиа посвящен общему героическому прошлому народов двух стран.

В составе делегации - представители около 20 федеральных и региональных СМИ. Начался пресс-тур сегодня в Бресте с посещения мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Затем журналисты встретятся с руководством области и побывают в 11-й погранзаставе имени Героя Советского Союза Кижеватова. А завтра российские журналисты будут в Минске.

Программой визита предусмотрено проведение круглых столов с участием представителей Постоянного комитета Союзного государства, министерств обороны, культуры, а также ряда других белорусских ведомств.

