Российские журналисты - с пресс-туром по Беларуси

Это уже не первый визит представителей масс-медиа страны-соседки.

В нынешнем мероприятии примут участие представители 72 региональных и 6 федеральных СМИ, в том числе 11 телерадиокомпаний, а также члены Альянса руководителей региональных СМИ.

Более 50 представителей электронных и печатных средств массовой информации встречала сегодня Могилевская область. Прогулка по областному центру "пишущую братию" впечатлила, а посещение зоосада и этнографической деревни вообще вызвало восторг. В целом, за три дня пресс-тура по республике журналисты посетят целый ряд объектов - культурной, промышленной и сельскохозяйственной сферы.