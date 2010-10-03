Российские журналисты: Пусть «независимое» издание, но как хозяин сказал, так он и будет писать

В гостях у программы «Неделя» Василий Шалак, заместитель главного редактора газеты «Невский край».

Что больше всего запомнилось во время визита в Беларусь? Вас, как журналиста с огромным опытом, удивить сложно. Что в этот раз напишет ваша газета?

Наша газета может написать о том, что есть страна, и в стране есть хозяин.

Давайте будем откровенны — может, вопрос не совсем удобный — приходилось наблюдать во время визита Ваших коллег следующие ситуации: когда мы с ними общаемся, они в интервью рассказывают «замечательная страна, замечательная колбаса, замечательные предприятия». Но здесь же рядом на камеру читают почему-то совершенно другие тексты, и потом в своих газетах пишут совершенно другие вещи. Создается впечатление, что либо они лукавят, общаясь с нами, либо они лукавят на страницах своих газет и с экранов своих телеканалов.

Они приехали сюда по приглашению, но они получили редакционное задание. И пусть «независимое» издание, но как хозяин сказал, так он и будет писать. Несмотря на то, зачем он сюда ехал. Большинство моих коллег, с которыми мне пришлось побеседовать, в восхищении от Республики Беларусь, от увиденного. И вот в данной ситуации я могу сказать, что они могут перехваливать. Хотя тут очень много замечательного, хорошего. Но, может быть, где-то и плохо. Вот президент говорил на пресс-конференции: «У нас очень много проблем. Мы стараемся их решить, но их очень много». И поэтому наши коллеги напишут объективно.

Если рассматривать огромное, по сравнению с нашим, информационное поле России, где есть региональные СМИ, маленькие газеты, районные газеты, где есть федеральные телеканалы. Ведь совершенно по-разному подается информация о Беларуси. А чем это объясняется на Ваш взгляд?

Какая установка дана — так и показывают.

На самой пресс-конференции, которая, кстати говоря, длилась больше четырех часов, чтобы было для Вас самым интересным и самым неожиданным из того, что прозвучало?

В принципе, меня ничто не удивило. Мне только было, в некотором роде, обидно за президента, за Республику Беларусь, которая стремится к действительному союзу с Россией. И, по словам Александра Григорьевича, не получает должного ответа с российской стороны.

А в чем проблема?

Есть в философии такая категория — личность. Видимо, личностные сношения тоже немаловажно играют в этом деле.

Среди Ваших нынешних попутчиков по пресс-туру были те, кто приехал в Беларусь впервые? Были те, кто с Вами делился какими-то впечатлениями?

Когда мы ехали в Несвиж, я шутя сказал: «Смотрите, тут же все показуха: асфальт замечательный, все пострижено, скошено. А вот это всё быстренько сматывается, скашивается, и нам новую дорогу сделают километров через двадцать. Вот видите, стадо коров. Его быстренько перегоняют, пока мы едем, и через 20 километров будет опять стадо». И кто-то говорит: «Точно, смотрите — еще стадо». Да, говорю, его еще к нам и в Минск пригонят. Не поверили, конечно.