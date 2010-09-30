Прямой эфир

Российские журналисты продолжают пресс-тур по Беларуси

30 сентября 2010 08:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

За объективной информацией в нашу страну приехали около сотни представителей СМИ, представляющих 60 регионов России.

Акулы пера знакомятся с работой и продукцией крупных предприятий, посещают спортивные и культурные объекты Беларуси.

Сегодня российским журналистам будет представлена продукция автомобилестроения на базе предприятия «Амкодор». Помимо машин этого завода они увидят на специальной выставке автомобили и тракторы МАЗа и МТЗ. А затем представители прессы посетят достопримечательности столицы, в том числе и наиболее масштабный проект последних лет – «Минск-Арену».

Ну а завтра российских журналистов ждет основное событие – пресс-конференция Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Другие новости рубрики

Все новости
30 сентября 2010 07:55

В Беларуси учатся более 2000 китайских студентов

30 сентября 2010 07:28

Более тысячи ампул и таблеток для наращивания мышечной массы обнаружили в поезде «Мариуполь-Минск»

30 сентября 2010 07:26

Дочь советского маршала Рокоссовского приехала в Беларусь