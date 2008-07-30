Российские журналисты ознакомятся с инновационным развитием Беларуси

Участниками пресс-тура, который начинается сегодня, станут более 40 представителей российских федеральных, а также центральных СМИ Беларуси. С гостями встретятся специалисты белорусских министерств и ведомств, ученые, руководители предприятий. Они обсудят возможности активизации экономического сотрудничества регионов России и Беларуси, расширения их взаимодействия в инновационной и инвестиционной сферах.



Программой пресс-тура предусмотрено посещение промышленных предприятий Гомельской и Могилевской областей и встречи с руководством регионов.