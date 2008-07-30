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Российские журналисты ознакомятся с инновационным развитием Беларуси

30 июля 2008 07:44
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Участниками пресс-тура, который начинается сегодня, станут более 40 представителей российских федеральных, а также центральных СМИ Беларуси. С гостями встретятся специалисты белорусских министерств и ведомств, ученые, руководители предприятий. Они обсудят возможности активизации экономического сотрудничества регионов России и Беларуси, расширения их взаимодействия в инновационной и инвестиционной сферах.

Программой пресс-тура предусмотрено посещение промышленных предприятий Гомельской и Могилевской областей и встречи с руководством регионов.
# общество

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