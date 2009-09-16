Российские военные самолеты на белорусских аэродромах

Для участия в учениях «Запад-2009» на авиабазы Беларуси прибудут 46 единиц авиационной техники. А также более 400 человек личного состава. Официальный день старта учения – пятница.Накануне наш стратегический союзник начал железнодорожную переброску первых воинских эшелонов. Всего в учении примут участие около 13 тысяч человек. 7 тысяч с белорусской стороны и почти 6 – с российской. Будет задействована боевая и специальная техника. Главным местом проведения учения «Запад-2009» станет Обуз – Лесновский полигон.