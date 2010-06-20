Российские таможенники придумали, как брать по 60 у.е. с белорусских водителей

А белорусские водители придумали, как их ставить на место.

Пересечение российской границы для многих дальнобойщиков давно стало недобрым дорожным знаком. И дело здесь вовсе не в очередях, ведь приграничные пробки почти везде бывают, а в том, что большинство водителей фур пока не знают, с какой именно суммой им придется расстаться на российских рубежах. Бывалые рулевые даже определили для этого пункта пропуска свой символ: условную цифру и человека с лопатой, которой можно не только ремонтировать, но и грести (о знаках «не выше 50 км/ч., ремонтные работы» – прим.ред.).

Андрей, водитель-дальнобойщик (Беларусь):

Стараются подольше не оформить документы. В любых документах можно найти какую-нибудь зацепочку. Вот они этим пользуются: находят ее и раздувают потом.

Избежать особого к себе отношения Андрей, конечно, может. Нужно лишь согласиться на переоформление вот этих документов в электронный вариант, которое по закону необязательно. И обойдется подобная роскошь примерно в 60 долларов.

Андрей, водитель-дальнобойщик (Беларусь):

Абсолютно не нужная никому процедура. Просто взимание денег. Шеф наш прекрасно знает, что это необязательно, незаконно формирование электронной копии документа, нам на фирме просто не оплачивают эти деньги.

Пусть время-деньги для Андрея тоже закон, но он не решается спускать на тормоза собственные принципы. Ведь платеж-то не разовый. И рекомендуемую процедуру, оплатить которую настоятельно попросят, ему так же недвусмысленно предложат и в следующий раз. Правда, сегодня договариваться с водителями, видимо, получается хуже. Очередь практически не двигается уже второй час.

Доказывает свою правоту Андрей отныне документально. Вот она, юрисдикция ручной работы: памятка для принципиальных водителей, распечатанная из интернета, на таможенников действует лучше любых законопроектов.

Андрей, водитель-дальнобойщик (Беларусь):

В случае отказа в оформлении, до того, как оплатил деньги, нужно связываться с компетентными органами, назвать личный номер таможенника.

Тем временем, в каком-то километре, уже на въезде в Беларусь, очереди в несколько машин если и собираются, то рассасываются минут за десять. Только потому что требовать с водителей часами попросту нечего.

Владимир Шильцов, инспектор поста весогабаритного контроля «Езерище»:

Если пустой — одна-две минуты. Если с грузом — взвешивание — 3-4 минуты. В сумме 7 минут — максимально для оформления одной машины.

Николай, работающий на российских номерах, границу переезжает куда быстрее белоруса Андрея, который все еще стоит в пробке. Заторов нет даже несмотря на то, что проезжает здесь около трехсот фур в сутки. Да и платить на нашем переходе нужно лишь за проезд по белорусской территории.

Ольга Бакланова, Сергей Курков.