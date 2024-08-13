Российские студенты трудятся на стройке патриотического центра в Брестской крепости

Белорусские и российские студенческие отряды вместе работают на стройке Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости. Сводная бригада состоит из более чем полусотни молодых людей, представляющих белорусские вузы, а также студентов из Казани и Кирова. На стройплощадке работа, что называется, кипит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предприятие «Брестжилстрой» (генподрядчик) организовало безопасные условия труда студотрядовцам. Фронт работ широкий. Под патриотический центр на базе Кобринского укрепления Брестской крепости будут реконструированы казармы бывшего 125-го артиллерийского полка, рассчитанные на 200 учащихся. В планах ремонт северо-западных ворот крепости, обустройство столовой, зоны летних палаточных лагерей и тира, военно-спортивных и игровых площадок.

Через Всебелорусскую молодежную стройку уже прошло свыше 2,5 тысячи волонтеров. Один состав сменяется другим, желающих трудиться здесь меньше не становится. Принять участие в таком важном деле сохранения истории особо почетно.