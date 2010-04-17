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Российские СМИ сообщили о том, что в Беларусь якобы прилетел Курманбек Бакиев

17 апреля 2010 14:19
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Российские СМИ сразу подхватили и растиражировали эту информацию.

Однако она оказалась очередной «уткой», которые так любят запускать журналисты соседней страны.

В Беларуси эту информацию опровергли официальные источники. И в Национальной авиакомпании «Белавиа», и в Госпогранкомитете сообщили, что Курманбек Бакиев не только не прилетал в Беларусь, но и не пересекал границу каким-либо другим способом.

Анатолий Гусаров, генеральный директор национальной авиакомпании «Белавиа»:
Среди пассажиров «Белавиа», которые прилетели из Москвы, пассажиров с такой фамилией не было. И  в списках, которые забронировали билеты, такой фамилии тоже нет.

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь официально заявляет, что Курманбек Бакиев не прилетал в Беларусь и ее границу не пересекал.

# общество

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