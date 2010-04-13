Российские правозащитники составили памятку для общения с милиционерами

Комитет «За гражданские права» выпустил памятку для общения с милиционерами.

В пособии под названием «Наставление по проверке соблюдения прав граждан в деятельности органов внутренних дел» приведены цитаты из нормативных документов, а также пояснения к ним. Эту памятку раздадут участникам конференции по общественному контролю над правоохранительными органами, которая пройдет 19-20 апреля.

В пособии говорится, что факт задержания подозреваемого «по горячим следам» можно проверить путем обзвона людей, которые заявили о преступлении в милицию. Также в памятке говорится, что участковый обязан делать поквартирные обходы на вверенной ему территории, и правозащитники могут проверить, исполняет ли он эту обязанность. Кроме того, в пособии написано, что правозащитники должны проверять, был ли задержанный гражданин ознакомлен со своими правами.

Перед посещением подразделения милиции авторы пособия рекомендуют почитать отзывы СМИ об этом подразделении. В случае, если милиционер обеспокоен, рекомендуется дать ему время на осмысление ситуации. Также рекомендуется собрать для общения с милиционерами группу из двух-трех человек. Согласно памятке, при возникновении конфликтов нужно обратиться к вышестоящему сотруднику.

Комитет «За гражданские права» издает памятки для общения с органами власти с 2006 года. За это время были изданы памятки для людей, которые вынуждены взаимодействовать с сотрудниками следственных изоляторов и изоляторов временного содержания, пишет Lenta.ru.