Прямой эфир

Российские моряки поздравят минчан с Днем города

08 сентября 2006 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Моряки российского корабля "Минск" примут участие в праздновании столичного Дня города. 8 сентября в белорусскую столицу прибудет делегация пограничного корабля. Российские моряки-пограничники побывают в исторических и культурных местах Минска, ознакомятся с экспозициями музея народных ремесел в Дудудках. Гости примут участие в церемонии открытия памятника герою Великой Отечественной войны Зиновию Колобанову. Завтра же российские моряки посетят факультет пограничных войск Военной академии Беларуси.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 сентября 2006 14:26

В XXIII веке в сутках может стать 25 часов

07 сентября 2006 14:25

В Мяделе пройдет Четвертый Республиканский экологический форум

07 сентября 2006 14:25

Чем занять ребенка после уроков?