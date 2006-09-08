Российские моряки поздравят минчан с Днем города

Моряки российского корабля "Минск" примут участие в праздновании столичного Дня города. 8 сентября в белорусскую столицу прибудет делегация пограничного корабля. Российские моряки-пограничники побывают в исторических и культурных местах Минска, ознакомятся с экспозициями музея народных ремесел в Дудудках. Гости примут участие в церемонии открытия памятника герою Великой Отечественной войны Зиновию Колобанову. Завтра же российские моряки посетят факультет пограничных войск Военной академии Беларуси.