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Российские и белорусские лётчики готовятся к совместным учениям

03 февраля 2022 06:36
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Новости Беларуси. «Союзная решимость-2022». Вооруженные силы Беларуси и России продолжают подготовку к активной фазе совместного учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на земле, и в небе. На 61-й истребительной авиабазе в рамках проверки сил реагирования Союзного государства российские военнослужащие приступают к ознакомительным полетам.  

Российские и белорусские лётчики готовятся к совместным учениям-1

В то же время крыло к крылу работают и белорусские авиаторы. Летчики и инженерно-технический состав авиабазы готовится к плановым полетам. Напомним, проверка союзных сил проходит в два этапа. Первый сейчас в самом разгаре. Продлится он до 9 февраля.  

Российские и белорусские лётчики готовятся к совместным учениям-4

Второй этап совместных белорусско-российских учений начнется 10 февраля. И завершится 20-го. Для отработки замысла военного сценария на территории Беларуси задействуют пять полигонов и четыре аэродрома.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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