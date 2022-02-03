Российские и белорусские лётчики готовятся к совместным учениям

Новости Беларуси. «Союзная решимость-2022». Вооруженные силы Беларуси и России продолжают подготовку к активной фазе совместного учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И на земле, и в небе. На 61-й истребительной авиабазе в рамках проверки сил реагирования Союзного государства российские военнослужащие приступают к ознакомительным полетам.

В то же время крыло к крылу работают и белорусские авиаторы. Летчики и инженерно-технический состав авиабазы готовится к плановым полетам. Напомним, проверка союзных сил проходит в два этапа. Первый сейчас в самом разгаре. Продлится он до 9 февраля.