Российские хирурги впервые пересадили печень трехмесячному ребенку

Операция была выполнена специалистами Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова.

Трансплантация печени была проведена трехмесячной девочке из Сызрани, страдавшей синдромом Криглера-Найяра первого типа. Это редкое наследственное заболевание проявляется отсутствием фермента печени, в результате чего в организме происходит накопление желчного пигмента билирубина. Накапливаясь в тканях, пигмент вызывает токсическое поражение различных органов, в том числе головного мозга. Симптомами заболевания являются желтушность склер и кожных покровов, судороги, а также замедление умственного развития (билирубиновая энцефалопатия). Без пересадки печени больные дети умирают в течение первых месяцев жизни.

Синдром Криглера-Найяра у девочки из Сызрани обнаружили самарские медики, которые направили младенца в московский центр трансплантологии имени Шумакова. В ходе трансплантации специалисты центра пересадили пациентке фрагмент печени весом около 200 граммов, взятый у ее отца, сообщает ИТАР-ТАСС.

Операция была выполнена две недели назад. По словам медиков, в настоящее время девочка и ее отец, ставший донором, чувствуют себя хорошо.

– Кожа девочки впервые с момента рождения стала розового цвета, – отметили сотрудники центра имени Шумакова.

В настоящее время в России выполняется более 150 трансплантаций печени в год. По данным директора центра трансплантологии Сергея Готье, ежегодно потребность в пересадке этого органа испытывают около 12 тысяч россиян.