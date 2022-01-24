Российские эшелоны прибыли на ж/д станцию «Полонка» под Слонимом

Новости Беларуси. Минск и Москва продолжают подготовку к совместному учению «Союзная решимость». Боевые машины перебрасывают по железной дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российские военные вместе с эшелонами техники прибыли на железнодорожную станцию «Полонка» недалеко от Слонима.

Масштабные оборонительные маневры пройдут в два этапа. Военные берут под охрану важные объекты и госграницу. Их цель – отразить внешнюю агрессию и отработать борьбу с терроризмом, в целом защитить интересы Союзного государства. В частности, военным предстоит найти, блокировать и уничтожить группы диверсантов. Число военных и техники, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышает параметры, подлежащие уведомлению.