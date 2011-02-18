Российские архитекторы открыли в Минске выставку уникальных макетов

Законодатели российской архитектурной моды посетили белорусскую столицу. Питерские градостроители приехали в Минск в поисках деловых партнеров.

В доме архитекторов они открыли уникальную выставку макетов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Экскурсия по столице запланирована на 19 февраля, но уже зодчие высказали свои впечатления о городе.

Юрий Митюрев, главный архитектор Санкт-Петербурга:

Это, конечно, чисто, близкая Петербургу архитектура, потому что Минск восстанавливался, в том числе, и ленинградскими архитекторами.