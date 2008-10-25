Российская таможня упрощает процедуру ввоза личных авто зарегистрированных в Беларуси

Напомним, этот вопрос обсуждался на последнем Союзном Совмине в Минске. И вот договоренность реализована.

По новым правилам, которые вступят в силу со 2 ноября, граждане Беларуси, въезжающие на территорию Российской Федерации, будут получать временные удостоверения многократного использования. "Зеленый свет" для обладателей такого документа загорится сразу на полгода. Эта процедура позволит белорусским гражданам избежать ряда таможенных формальностей.

Что же касается ответных мер со стороны Беларуси, в Государственном таможенном комитете подчеркнули, что уже длительное время россияне пользуются теми же привилегиями при пересечении границы, что и граждане Беларуси.

