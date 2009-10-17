Российская рок-группа перепела «Волшебного кролика»

В исполнении рок-семерки «НестройBand» название песни звучит, как «Волшебный кроулинг».

- После очередного прослушивания песни «Волшебный кролик» в Интернете нам было очень весело и задорно, - приводит «Комсомольская правда» слова Григория Соловьева, участника коллектива «НестройBand». - В итоге было решено сделать еще более позитивную версию этой песни. Делали мы это ради веселья и своего же удовольствия. Может, массовому зрителю это будет и не понятно, но кто обладает хорошим чувством юмора, тот нас обязательно поймет.

По словам певца, видео было отснято на студии за один день, а название является каламбуром – от существующего в тяжелой музыке понятия «гроулинг» (так называется исполнение, при котором человек кричит).

Свой вариант исполнения нашумевшей песни музыканты ни с кем не согласовывали, объяснив этом тем, что не планировали получать коммерческую прибыль. Кроме того, по словам Григория, они решили пошутить и указать, что данная композиция была написана самой группой «НестройBand» и входит в альбом 2006 года «Зять дождя».

Художественный руководитель Юры Демидовича Владимир Глушаков относится к этой ситуации спокойно и комментирует тем, что «если люди веселятся – это хорошо». А Соловьев утверждает, что если белорусская сторона сочтет нужным пригласить их в Киев, чтобы поддержать Юру – они обязательно сделают это.