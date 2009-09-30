Российская пресса комментирует итоги «Запада-2009»

Так, портал КМ. RU отмечает: «совместные российско-белорусские учения «Запад-2009» подчеркнули союзнический характер отношений между двумя странами».

Тем временем, информагенство «Росбалт» взглянуло на манёвры глазами многочисленных гостей учений.

- Действительно, два государства продемонстрировали европейским наблюдателям весьма слаженную армейскую систему, которую, несмотря ни на какие трудности, военное руководство России и Беларуси старалось поддерживать после распада СССР, - пишет издание.

А вот, портал «Правда.Ру» из вчерашнего общения двух президентов сделал выводы, выходящие за рамки сугубо военно-политического сотрудничества. Цитата: «Никаких широковещательных заявлений на полигоне сделано не было. Но простая и непринуждённая обстановка, царившая во время встречи двух президентов, была намного красноречивее любых громких слов».

К итогам учения «Запад-2009» мы вернемся в ближайшее воскресенье в итоговой аналитической программе «Неделя».