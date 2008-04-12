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Российская Федерация временно отменила оформление ввоза легкового транспорта на трассе Брест-Москва

12 апреля 2008 17:55
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Об этом сегодня заявили в государственном таможенном комитете Беларуси.

Напомним, что 28 марта Федеральная таможенная служба России приняла решение о возобновлении обязательного оформления удостоверений временного ввоза для белорусов. В результате на самой загруженной трассе тут же образовались очереди. На переговорах руководителей ведомств двух стран достигнут компромисс.

Оформление удостоверений временного ввоза приостановлено только на одном участке. На других направлениях в связи с незначительной интенсивностью движения работает прежняя схема. Белорусские и российские таможенники обещают продолжить работу по упрощению административных процедур при пересечении границы.

# общество

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