Россельхознадзор с 1 марта выносит контроль на внешнюю границу Союзного государства

Поставки автотранспортом импортного мяса и сырья в Россию разрешены через пункты пропуска на российско-украинском участке границы, а также через белорусские пункты на внешней границе со странами Евросоюза.

С 1 марта на внешних границах Союзного государства будет осуществляться контроль над ввозом в Россию мясной продукции. О распоряжении российского ветеринарного ведомства Вячеслав Нартович узнал еще на подъезде к Беларуси. Говорит, что настроение сразу улучшилось. И груз доставит вовремя, и домой приедет быстрее. Ведь раньше надо было пройти два контроля на границе: на белорусской, а затем и на российской.

Александр Куцко, заместитель начальника главного управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Продукция, поступающая в Российскую Федерацию проходит погранветконтроль в пунктах, граничащих с Республикой Беларусь и странами Европейского сюза, ставятся отметки и далее продукт следует в Российскую Федерацию, в конечные пункты назначения, где проходит полное таможенное оформление.

Белорусским ветеринарам российские коллеги открыли доступ к единой автоматизированной системе. Информацией теперь можно обменяться через интернет. Проверка документов, температурного режима, качества груза — все данные о прохождении продукции сразу заносят в единый реестр.

Павел Макарук, ветеринарный врач Брестского пограничного контрольного ветеринарного пункта:

Сейчас мы автоматически можем найти фирму, количество провозимого, сколько им разрешили провозить груза, и при списании система автоматически отсчитывает данный вес и имеем остатки. Им тоже удобнее отслеживать грузы, которые будут поступать к ним на растаможку, т.е. мы работаем уже совместно.

Такое сотрудничество белорусские специалисты называют своеобразным шагом доверия. который значительно упростит работу коллег двух стран. Тем более, что задачи общие: не допустить попадание инфекции с сопредельных территорий.