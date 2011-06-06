«Росатом»: стоимость систем безопасности относительно стоимости всего проекта АЭС доходит до 70%

В Москве открылся международный форум «Атомэкспо». Более тысячи участников из 47 стран мира демонстрируют новейшие достижения в атомной сфере.

Помимо ноу-хау, интересных, скорее, узкому кругу специалистов, здесь есть и экспонаты для обывателей. Например, можно совершить 3D-путешествие по настоящей атомной станции или узнать собственный радиационный фон.

Нынешний форум — дискуссионная площадка, где обсуждается будущее этого способа получения энергии. Для мировой экономики атомная энергетика — гарант стабильного развития.

Кирилл Комаров, заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом»:

Это станция поколения 3+, которая соответствует абсолютно всем требованиям по безопасности и представляет сочетание как активных, так и пассивных систем безопасности — систем, которые могут работать и без прямого участия человека, и даже в случае потери внешних источников энергоснабжения всё остаётся во вполне стабильном состоянии. Именно такой унифицированный проект мы предлагаем во всех странах мира, и Беларусь не будет исключением.

С точки зрения стоимости систем безопасности относительно стоимости всего проекта — в наших проектах стоимость доходит до 70%.

Ввести в эксплуатацию первый блок Островецкой станции в Гродненской области намечено в 2017 году, а полностью завершить ее возведение — еще через год. К слову, строится АЭС по российскому проекту, который отвечает самым современным требованиям безопасности, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Бондарь, главный инженер дирекции строящейся Островецкой АЭС:

У нас будет двойная гермооболочка. Она может выдержать избыточное давление в 6 атмосфер — примерно 6 килограмм на сантиметр квадратный. А внешняя железобетонная оболочка, которая будет на расстоянии 1,5 метра от внутренней, рассчитана на всякие внешние негативные воздействия — цунами, штормовые ветры, падение самолёта.