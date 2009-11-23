Роман Трахтенберг: В подземных переходах я научился на равных общаться с людьми

Продолжаем публикацию мини-отрывков из интервью Романа Трахтенберга различным СМИ.

Оказывается, карьера Романа Трахтенберга не шла по накатанной дорожке.

Роман Трахтенберг:

– В свое время поступил в Институт культуры на режиссерское отделение и подумал: а почему бы мне не выступать на улицах, как делают многие – поют песни, читают стихи? Я подбил приятеля, который играл на гитаре, и мы стали петь в переходе. И вся основная модель поведения, которую я использую сейчас в своей профессии, была выработана именно тогда. Я понял очень важную вещь: если ты не привлек к себе внимание, люди не остановятся. А если они не остановятся, они не дадут тебе денег. Поэтому первостатейная задача – их остановить. И вторая цель – их удержать.

Чтобы остановить потенциального зрителя, мы надевали бархатные костюмы, которые шикарно смотрелись на фоне облезлых стен. А чтобы удержать зрителей, нужно было придумывать оригинальные номера. Среди наших хитов были «наркоманское попурри», несколько песен, пародии. Некоторые из тех номеров я до сих пор использую в своих программах. У меня безотходное производство. Но самое важное, что тогда в переходах я научился главному – на равных общаться с людьми. Не заискивая.

Вот идут по улице богатые люди, а ты стоишь в переходе – поешь и попрошайничаешь как нищий. Какие чувства тебя переполняют? Самые разные. Но у меня всегда было твердое убеждение, что нищий я только в данный момент времени, а завтра у меня будет много денег. И неизвестно еще, у кого будет больше денег у меня или у тех, кто идет мимо по переходу. Поэтому я научился смотреть людям прямо в глаза, не отводя взгляд, – смотреть не снизу вверх, не сверху вниз – а на равных: «Эй, ребята, подходим сюда!» Люди видят, что ты артист, а артист всегда в законе. И неважно, где он выступает. Поэтому и сейчас я живу по принципу: «Ребята, вы меня пригласили.

Да, вы заказчики. Но вы ничем не лучше, чем я. У вас денег побольше, но вы свою работу делаете хорошо, и я свою работу делаю хорошо. Поэтому я не должен на вас смотреть снизу вверх».

На всех мероприятиях я веду себя точно так же, как в подземном переходе – общаюсь с публикой на равных, где бы я ни выступал – на сцене, в клубе, в ресторане, в сауне…

Я со всеми общаюсь на равных. Я противник хамства, хотя на меня все время вешают ярлык хама. Я хамства не приемлю, потому что я человек культурный, образованный. То, что я употребляю ненормативную лексику, никак не унижает ни моего образования, ни уровня моего воспитания. Культурный человек – он знает, где что можно, а где что нельзя.