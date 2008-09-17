Роман Ментюк, участник ДТП на трассе Минск-Микашевичи, экстрадирован в Беларусь

До сих пор он скрывался на территории России. Его искали несколько месяцев и задержали в Москве в ходе совместной операции правоохранителей двух стран.

После чего Генпрокуратура Российской Федерации удовлетворила запрос о выдаче Ментюка белорусской стороне. Напомним, инцидент с участием Ментюка произошел в марте нынешнего года на трассе Минск-Микашевичи. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, мужчина на огромной скорости – по разным данным – до 180 километров в час – направлялся в сторону столицы.

Чтобы не впустить лихача в город, сотрудники ГАИ выставили заслон из проезжавших мимо автомобилей. Однако новоявленный Шумахер проигнорировал преграду. На подъезде к столице Ментюк врезался в остановленные машины, в результате ДТП травмы получили сразу шесть человек. Ментюк же скрылся с места происшествия. Последний раз его видели на одном из центральных российских телеканалов, где он принимал участие в ток-шоу.

Первые слушания по делу о так называемом "живом щите" состоялись в июне этого года. Обвинение предъявили двум госавтоинспекторам. По решению Фемиды, они получили два года лишения свободы условно.

