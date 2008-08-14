Роман Ментюк будет привлечен к уголовной ответственности

Генеральная прокуратура Российской Федерации сегодня удовлетворила запрос белорусской стороны о выдаче Романа Ментюка для привлечения его к уголовной ответственности. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Беларуси. Напомним, Роман Ментюк 2 марта находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, двигался по трассе "Минск - Микашевичи" со скоростью 160 км/ч и не остановился по требованию ГАИ. Для его задержания сотрудники Госавтоинспекции применили так называемый "живой щит", в результате чего пострадали люди. Виновник ДТП после совершения правонарушения скрылся и был объявлен в розыск. В июле Роман Ментюк был арестован в Москве.