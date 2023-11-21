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Роман Головченко примет участие в открытии выставки сельхозтехники в Краснодаре

21 ноября 2023 07:02
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В Краснодаре сегодня, 21 ноября, продолжит работу правительственная делегация Беларуси. Премьер-министр Роман Головченко примет участие в церемонии открытия 30-й выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Головченко примет участие в открытии выставки сельхозтехники в Краснодаре-1

«ЮГАГРО» – один из крупнейших в России международных отраслевых форумов, который проводится в Краснодарском крае с 1993 года. Беларусь представляет как технику, совместно собираемую на предприятиях российского региона, так и продукцию собственного производства.

Роман Головченко примет участие в открытии выставки сельхозтехники в Краснодаре-4

Экспонируются образцы МТЗ, Гомсельмаша, МАЗа. Сегодня же запланирована церемония закладки капсулы на месте строительства мультибрендового торгово-сервисного центра Belarus.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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