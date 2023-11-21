Роман Головченко примет участие в открытии выставки сельхозтехники в Краснодаре

В Краснодаре сегодня, 21 ноября, продолжит работу правительственная делегация Беларуси. Премьер-министр Роман Головченко примет участие в церемонии открытия 30-й выставки сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«ЮГАГРО» – один из крупнейших в России международных отраслевых форумов, который проводится в Краснодарском крае с 1993 года. Беларусь представляет как технику, совместно собираемую на предприятиях российского региона, так и продукцию собственного производства.