Роман Головченко примет участие в открытии промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан»

Новости Беларуси. Лучшие образцы нашей техники будут представлены на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для участия в ее открытии в Астану 24 сентября прилетел глава белорусского правительства. Роман Головченко встретится с премьер-министром и президентом Казахстана. Он также примет участие в пленарной сессии выставки: «Промышленные стратегии нового времени».