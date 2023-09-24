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Роман Головченко примет участие в открытии промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан»

24 сентября 2023 13:34
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Новости Беларуси. Лучшие образцы нашей техники будут представлены на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Казахстан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Роман Головченко примет участие в открытии промышленной выставки «ИННОПРОМ. Казахстан»-1

Для участия в ее открытии в Астану 24 сентября прилетел глава белорусского правительства. Роман Головченко встретится с премьер-министром и президентом Казахстана. Он также примет участие в пленарной сессии выставки: «Промышленные стратегии нового времени». 

# Выставка # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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