Роман Головченко: «Поставленную главой государства задачу по ускоренному ведению сева необходимо выполнить»

Новости Беларуси. Сев озимых необходимо завершить в максимально сжатые сроки. Об этом премьер-министр заявил во время заседания штаба по вопросам проведения полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже традиционно осенний сев на контроле у высших должностных лиц. Качественно проведенные осенние сельхозработы – залог будущего урожая. На сегодня озимые посеяны на 58 % запланированных площадей.
Отставание к уровню 2020 года пока составляет 18 % и связано с погодными условиями – в сентябре выпало осадков значительно больше нормы. Чтобы завершить работы в срок, в сутки необходимо сеять не менее 100 тысяч гектаров.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы договорились мобилизовать на местах все возможные ресурсы, организовать работу в двухсменном, а где возможно и в трехсменном режиме.
Поставленную главой государства задачу по ускоренному ведению сева необходимо выполнить.
Как мы с вами обсуждали на селекторе 27 сентября, для завершения сева в установленные сроки необходимо в день сеять не менее 100 тысяч гектаров. Благодаря принимаемым мерам, темпы сева увеличиваются с каждым днем, но по-прежнему недостаточно. Это касается всех регионов. Суммарно отстаем от уровня прошлого года пока на три дня. При сохранении такой тенденции до завершения сева в Брестской области понадобится 6 дней, в Витебской – 12, в Гомельской – 14, в Гродненской – 9, в Минской – 10, в Могилевской – 9. По поступающей в правительство информации, в облисполкоме пока не приняты исчерпывающие меры по вовлечению в работу всей исправной техники.
Напомним, до 1 октября в Беларуси планируется посеять 700 тысяч гектаров озимых. Ежедневные итоги полевых работ подводят на уровне премьер-министра.