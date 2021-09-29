Роман Головченко: «Поставленную главой государства задачу по ускоренному ведению сева необходимо выполнить»

Новости Беларуси. Сев озимых необходимо завершить в максимально сжатые сроки. Об этом премьер-министр заявил во время заседания штаба по вопросам проведения полевых работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже традиционно осенний сев на контроле у высших должностных лиц. Качественно проведенные осенние сельхозработы – залог будущего урожая. На сегодня озимые посеяны на 58 % запланированных площадей.

Отставание к уровню 2020 года пока составляет 18 % и связано с погодными условиями – в сентябре выпало осадков значительно больше нормы. Чтобы завершить работы в срок, в сутки необходимо сеять не менее 100 тысяч гектаров.