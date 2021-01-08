Роман Головченко посетил Глубокский район. На какие проблемы обратил внимание премьер-министр?

Год назад было принято решение о создании интеграционных зон. Оно закреплено указом Президента. Суть – убыточные хозяйства присоединили к передовикам отрасли. В состав структуры глубокского объединения вошли три перерабатывающих предприятия и 24 сельхозорганизации. Об итоговых результатах говорить пока рано, но положительные сдвиги видны.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Как в целом по республике производство молока растет, так и в Витебской области. Растет и экспорт, и потребление его. Мы отгрузили в 2020 году на экспорт, по-моему, 4 миллиона 400 тонн молочной продукции, и заработала на этом страна более 2 миллиардов долларов. Конечно, еще есть узкие места, которые надо дальше расшивать. Есть и нехватка средств в ряде хозяйств, потому что долги мы расчистили, но пока недостаточный объем инвестиций для того, чтобы они могли самостоятельно крепко стать на ноги. Ну, в ряде районов, где неблагоприятные условия складываются для ведения сельского хозяйства – в Витебской области таких немало в силу природных обстоятельств.