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Роль общественных организаций в жизни белорусского общества

12 ноября 2009 13:49
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Эксперты ОБСЕ высоко оценивают деятельность общественных организаций в Беларуси.

Сегодня в МИДе парламентарии и эксперты встретились с представителями молодежных, экологических, женских и ветеранских объединений. Дискуссия шла по основным аспектам развития гражданского общества, а также улучшения работы организаций. К слову, в октябре этого года белорусские эксперты посетили Кипр. Изучили законодательную базу, механизмы и опыт взаимодействия государственных и общественных объединений. Сегодня в Беларуси более двух тысяч общественных организаций. Представитель ОБСЕ назвал это хорошей динамикой.

Жандос Асанов, исполняющий обязанности руководителя Офиса ОБСЕ в Минске:
– Несмотря на то, что я недавно приступил к своим обязанностям, я дал бы положительную и весьма высокую оценку деятельности общественных организаций. Наш офис будет прилагать все усилия для того, чтобы продвигать роль общественных организаций в общественной жизни, исходя строго, конечно, из нашего мандата.

# общество

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