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Роль иностранного языка в Беларуси повысится

17 августа 2009 18:45
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Александр Лукашенко считает необходимым с учетом современных требований активизировать работу по изучению иностранных языков. По словам министра Александра  Радькова, в ближайшие годы планируется ввести выпускной экзамен в школе по иностранному языку в устной форме.

В некоторых белорусских вузах будут организованы целые потоки на английском языке обучения не только для наших студентов, но и для иностранцев. Как ожидается, в этом году получать образование в белорусских учебных заведениях будут около 7 тыс. иностранных студентов.
# общество

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