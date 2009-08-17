Роль иностранного языка в Беларуси повысится

Александр Лукашенко считает необходимым с учетом современных требований активизировать работу по изучению иностранных языков. По словам министра Александра Радькова, в ближайшие годы планируется ввести выпускной экзамен в школе по иностранному языку в устной форме. В некоторых белорусских вузах будут организованы целые потоки на английском языке обучения не только для наших студентов, но и для иностранцев. Как ожидается, в этом году получать образование в белорусских учебных заведениях будут около 7 тыс. иностранных студентов.

