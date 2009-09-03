«Рок за бобров» высадит рок-аллею

На фестивале «Рок за бобров», который пройдет 5 сентября в республиканском горнолыжном центре «Силичи», зрителей ожидает необычное зрелище: музыканты спустятся со сцены, чтобы вместе со своими поклонниками заложить рок-аллею.

Всего на фестивале планируется посадить около 100 деревьев уникальных пород.

«Ежегодно в мире вырубается более 8 млн.га леса. И в наших силах хоть как-то восполнить потерю, - отметила директор по маркетингу компании Heineken в Беларуси Наталья Литвинова. - Поэтому мы решили дать начало новой традиции: во время фестиваля высаживать деревья. В этот раз будет заложена рок-аллея, но, возможно, в будущем она превратится в рок-рощу. Тем более что музыканты поддержали нашу идею. «Именные» деревья посадят звезды белорусского и украинского рока, а помочь им в этом благородном деле смогут все желающие».

На фестивале выступят группы «Mauzer», «Esprit», «The Toobes», «Zombie Zoo», «Детидетей», «Без Билета», «J:морс» и «Океан Ельзи», сообщает БЕЛТА.