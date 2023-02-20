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Родителям срочников предоставят возможность встретиться с командирами

20 февраля 2023 06:37
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Новости Беларуси. В Беларуси стартует первый этап акции «Я служу». Патриотический проект приурочен ко Дню защитников Отечества и 105-летию Вооруженных сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родителям срочников предоставят возможность встретиться с командирами-1

На протяжении недели старшеклассники и учащиеся колледжей в своих регионах и за пределами навестят солдат в войсковых частях и ознакомятся с условиями службы и техникой, посоревнуются в сборке-разборке оружия, примерят амуницию. Центральным событием акции станет участие ребят в торжественном построении на площади Героев авиационной базы в Мачулищах. А вот родителям солдат-срочников по всей стране предоставят дополнительную возможность встретиться с командирами и увидеть своими глазами армейский быт сыновей.

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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