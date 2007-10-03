Родил - обеспечь

Декрет Президента 18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" работает уже почти 9 месяцев.

Гомельская область лидирует по трудоустройству обязанных лиц с целью компенсации государству затрат, направляемых на воспитание детей. В январе-августе постоянная работа в регионе предоставлена почти 2 тысячам горе-родителей.

Елена Пилипейко мать двоих детей и больше всего сейчас она хочет восстановить свои родительские права, а поэтому не высоко оплачиваемая работа уборщицей её устраивает. Однако вернуть детей, как показывает практика, для большинства лишённых родительских прав совсем не стимул. Работать их не заставить.

Средняя сумма выплаты обязанных лиц в Гомеле составляет 200 тысяч рублей, отдельные нерадивые родители должны государству миллион рублей в месяц. Зарплата в последнем случае должна составлять 1миллион 300 тысяч рублей. Какое предприятие в состоянии платить опустившемуся субъекту, не имеющему образования, такой оклад - вопрос.

Суммы, поступающие от родителей должников в бюджет, по сравнению с прошлым годом увеличились в 2 с половиной раза. Но даже если эти темпы сохранятся, 13-ти миллиардная задолженность горе-родителей Гомельщины будет полностью погашена только через 5 лет.

А между тем число обязанных родителей растёт. Только с начала года в области признаны нуждающимися в государственной защите и отобраны у родителей 408 детей. А значит, предприятия региона будут предоставлять рабочие места их несостоявшимся родителям.

