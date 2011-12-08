Род Благоевич – второй подряд губернатор штата Иллинойс, отправленный в тюрьму по обвинению в коррупции

Новости США, штат Иллинойс. Министерство юстиции обвинило высокопоставленного чиновника в попытке продать за полтора миллиона долларов место в Сенате США, которое освободилось после избрания Барака Обамы президентом. Род Благоевич приговорен к 14 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и вымогательстве.

Доказательную базу на Благоевича собрали при прослушивании его телефонных разговоров.

Его предшественник на посту губернатора, республиканец Джордж Райян, также сейчас отбывает срок в тюрьме по обвинению в коррупции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.