Робот-навигатор сможет улыбаться водителю

Ученые из Массачусетского технологического института разработали «Аффективный интеллектуальный агент вождения» (Affective Intelligent Driving Agent - AIDA), который помогает водителю справляться с трудностями езды в напряженной городской обстановке.

Этот робот-навигатор располагается на приборной панели автомобиля и способен передавать водителю необходимую информацию о дороге, погоде, состоянии машины и многое другое. Помимо этого AIDA умеет определять настроение человека за рулем по выражению его лица и реагировать в ответ с помощью своей развитой мимики в виде визуальных эффектов: он может улыбаться, хмуриться и даже подмигивать, передает БЕЛТА.

AIDA представляет собой самообучающуюся систему, которая первое время запоминает наиболее часто используемые хозяином маршруты, узнает, где находится его дом, работа, любимый ресторан и магазин. А уже спустя неделю интеллектуальный помощник может направить водителя в нужное место, предложив при необходимости обходной маршрут, если впереди ожидаются пробки, о которых робот знает заранее. Он также может посоветовать заехать на бензоколонку, если в баке заканчивается горючее. Кроме того, система способна анализировать стиль вождения и делать замечания водителю, когда он заснет за рулем или превысит разрешенную скорость.