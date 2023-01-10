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Рисовая каша с ягодами на завтрак. Рассказываем очень простой рецепт

10 января 2023 08:45
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим простую, но очень вкусную рисовую кашу с ягодами.

Рисовая каша с ягодами на завтрак. Рассказываем очень простой рецепт-1

Включаем плиту и прогреваем сливки.

Рисовая каша с ягодами на завтрак. Рассказываем очень простой рецепт-4

Отправляем рисовые хлопья. Они должны немного набухнуть в холодных сливках. И доведем их до кипения.

Рисовая каша с ягодами на завтрак. Рассказываем очень простой рецепт-7

Можно сварить это на молоке, но я выбрала сливки, чтобы у нас был более насыщенный и сливочный вкус каши. На этапе загустения добавим немного сахара.

Это прекрасный вариант для завтрака, потому что безумно экономит время.

Рисовая каша с ягодами на завтрак. Рассказываем очень простой рецепт-10

Каша готова, и мы приступаем к сервировке. Зимой можно найти свежие ягоды, но вы можете выбрать и заморозку. На теплой каше они «отойдут» очень быстро. Я выбрала свежую голубику. Как вариант – сливки или молоко можно заменить растительным молоком. Самым подходящим будет кокосовое. Завтрак готов!

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