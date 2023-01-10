Рисовая каша с ягодами на завтрак. Рассказываем очень простой рецепт

Лена Климук, кулинар:
Приготовим простую, но очень вкусную рисовую кашу с ягодами.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим простую, но очень вкусную рисовую кашу с ягодами.
Включаем плиту и прогреваем сливки.
Отправляем рисовые хлопья. Они должны немного набухнуть в холодных сливках. И доведем их до кипения.
Можно сварить это на молоке, но я выбрала сливки, чтобы у нас был более насыщенный и сливочный вкус каши. На этапе загустения добавим немного сахара.
Это прекрасный вариант для завтрака, потому что безумно экономит время.
Каша готова, и мы приступаем к сервировке. Зимой можно найти свежие ягоды, но вы можете выбрать и заморозку. На теплой каше они «отойдут» очень быстро. Я выбрала свежую голубику. Как вариант – сливки или молоко можно заменить растительным молоком. Самым подходящим будет кокосовое. Завтрак готов!
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