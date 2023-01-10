Рисовая каша с ягодами на завтрак. Рассказываем очень простой рецепт

Лена Климук, кулинар:

Приготовим простую, но очень вкусную рисовую кашу с ягодами.

Включаем плиту и прогреваем сливки.

Отправляем рисовые хлопья. Они должны немного набухнуть в холодных сливках. И доведем их до кипения.

Можно сварить это на молоке, но я выбрала сливки, чтобы у нас был более насыщенный и сливочный вкус каши. На этапе загустения добавим немного сахара. Это прекрасный вариант для завтрака, потому что безумно экономит время.