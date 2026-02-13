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Результаты репетиционного централизованного экзамена станут известны 14 февраля

13 февраля 2026 07:04
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Результаты репетиционного централизованного экзамена станут известны уже 14 февраля, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний.

Результаты репетиционного централизованного экзамена станут известны 14 февраля-2

На данный момент обработано 100 % бланков. 31 января пробный экзамен сдали более 57 тысяч выпускников. Каждый мог выбрать один предмет, чтобы оценить свои силы перед главным испытанием в мае. Увидеть свои баллы школьники смогут в личных кабинетах на сайте РИКЗ. Как отметили в институте, эти результаты помогут 11-классникам оценить знания и скорректировать подготовку к настоящему централизованному экзамену.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # Образование в Беларуси

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