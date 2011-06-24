Результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам будут представлены не позже 27 июня

Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний Минобразования Николай Феськов.

Результаты ЦТ будут размещены в пунктах проведения испытаний, на сайте РИКЗ, а также переданы сотовым операторам. Резервный день для сдачи ЦТ (для несдавших по уважительной причине)– 4 июля, сообщает www.ctv.by со ссылкой на РИКЗ. На этом сайте также можно познакомиться с полным графиком проведения ЦТ.

Информация о результатах ЦТ будет представлена ориентировочно:



Белорусский язык – 27 июня

Русский язык – 27 июня

История Беларуси – 28 июня

Математика – 29 июня

Обществоведение – 30 июня

Химия – 1 июля

Всемирная история – 2 июля

Физика – 3 июля

Биология – 4 июля

Иностранный язык – 5 июля

География – 6 июля

Резервный день – 8 июля