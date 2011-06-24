Результаты ЦТ по русскому и белорусскому языкам будут представлены не позже 27 июня

Результаты ЦТ будут размещены в пунктах проведения испытаний, на сайте РИКЗ, а также переданы сотовым операторам. Резервный день для сдачи ЦТ (для несдавших по уважительной причине)– 4 июля, сообщает www.ctv.by со ссылкой на РИКЗ. На этом сайте также можно познакомиться с полным графиком проведения ЦТ.
Информация о результатах ЦТ будет представлена ориентировочно:
Белорусский язык – 27 июня
Русский язык – 27 июня
История Беларуси – 28 июня
Математика – 29 июня
Обществоведение – 30 июня
Химия – 1 июля
Всемирная история – 2 июля
Физика – 3 июля
Биология – 4 июля
Иностранный язык – 5 июля
География – 6 июля
Резервный день – 8 июля