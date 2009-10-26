Результаты белорусского ЦТ и российского ЕГЭ будут признаваться в обеих странах

Минобразования Беларуси предлагает разработать шкалу для перевода баллов белорусского централизованного тестирования (ЦТ) и российского единого госэкзамена (ЕГЭ).

С такой инициативой выступил сегодня первый заместитель министра образования Беларуси Александр Жук в Москве на совместном заседании коллегий Министерства образования Беларуси, Госкомитета по науке и технологиям Беларуси и Министерства образования и науки России.

В настоящее время граждане Беларуси, желающие поступить в российские вузы, могут сдать единый госэкзамен в Смоленске и Пскове или обычные экзамены по правилам приема для студентов-иностранцев. В Беларуси россиянам для поступления в вуз необходимо пройти централизованное тестирование в общеустановленные сроки.

По мнению Александра Жука, внедрение переводной шкалы баллов белорусского ЦТ и российского ЕГЭ позволит обеспечить равенство прав граждан двух стран при поступлении в вузы. Те есть результаты централизованного тестирования будут переводиться в результаты по системе баллов единого госэкзамена и наоборот, что позволит автоматически признавать их в Беларуси и России.

По информации БЕЛТА, на повестку дня совместного заседания коллегий включены вопросы о формировании единого образовательного и научно-технического пространства двух государств. Кроме того, обсуждается вопрос о подготовке специалистов в Белорусско-российском университете и филиалах вузов России, действующих на территории Беларуси.