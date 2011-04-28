Резкого роста цен на отечественные товары не будет

Так, ситуацию в магазинах Минска отслеживает специальная рабочая группа, которую создали при Мингорисполкоме. В ее функциях – мониторинг и регулирование цен на продукцию. Напомним, Минэкономики утвердило предельные цены на социально значимые группы мясных и молочных продуктов.

По данным мониторинга, существенных изменений в их цене не происходит. В то же время не исключается незначительный рост цен на импортные продукты, в том числе и на товары с импортной составляющей.

Доля таких продуктов на белорусских прилавках не превышает 10%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Крыжевич, заместитель начальника управления антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома:

По нашим, отечественным, существенных изменений нет. Даже по некоторым товарным группам, те же огурцы, помидоры, в цене снижаются. С начала апреля примерно на 9% произошло снижение.

Галина Закерничная, заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Ни по одной группе товаров, как продовольственных, так и непродовольственных, мы сегодня не испытываем ажиотажа. Его нет и не предвидится. Поскольку есть стабильные запасы как в рознице, так и у оптового звена, а также у предприятий-производителей.