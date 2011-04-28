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Резкого роста цен на отечественные товары не будет

28 апреля 2011 17:47
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Так, ситуацию в магазинах Минска отслеживает специальная рабочая группа, которую создали при Мингорисполкоме. В ее функциях – мониторинг и регулирование цен на продукцию. Напомним, Минэкономики утвердило предельные цены на социально значимые группы мясных и молочных продуктов.

По данным мониторинга, существенных изменений в их цене не происходит. В то же время не исключается незначительный рост цен на импортные продукты, в том числе и на товары с импортной составляющей.

Доля таких продуктов на белорусских прилавках не превышает 10%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Крыжевич, заместитель начальника управления антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома:
По нашим, отечественным, существенных изменений нет. Даже по некоторым товарным группам, те же огурцы, помидоры, в цене снижаются. С начала апреля примерно на 9% произошло снижение.

Галина Закерничная, заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:
Ни по одной группе товаров, как продовольственных, так и непродовольственных, мы сегодня не испытываем ажиотажа. Его нет и не предвидится. Поскольку есть стабильные запасы как в рознице, так и у оптового звена, а также у предприятий-производителей.

# Экономика # общество

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