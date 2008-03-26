Резкое ухудшение погоды зафиксировано не только в Беларуси

В Москве объявлено штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 13 метров в секунду.

Шквалистый ветер стал причиной многочисленных отключений электроэнергии в Подмосковье. В результате падения деревьев на линии электропередачи были обесточены 17 питающих центров.



Критическая ситуация сложилась на проспектах Санкт-Петербурга. Автомобили выстроились в многокилометровые пробки, а количество аварий вдвое превысило обычный показатель, штормовым ветром сорваны несколько рекламных щитов.



Резкое ухудшение погоды в Украине стало причиной отключения электроэнергии в 258 населенных пунктах страны. Больше всего пострадала Киевская область. Шквалистые порывы ветра, мокрый снег привели к срабатыванию автоматических устройств защиты линий электропередач. В Киеве без света остались около 800 многоэтажек и более тысячи частных домов. Сейчас электроснабжение в украинской столице восстановлено.



Снегопады и гололедица парализовали движение на дорогах Германии. Вереница застрявших на дорогах автомобилей растянулась на 15 километров. Многие автострады перекрыты. В результате несчастных случаев на дорогах погибли двое водителей.



В Нидерландах за сутки в авариях повреждены более тысячи машин. Снегопад привел к перебоям в движении транспорта. Из-за большого количества аварий на автотрассах образовались многокилометровые пробки. Водители не справляются с управлением на скользких дорогах.



Необычно холодная и снежная для марта погода установилась в большинстве районов Дании. Столбик термометра опустился до -9 градусов. Такого аномального похолодания не наблюдалось в стране последние 109 лет. Из-за гололедицы возросло число дорожно-транспортных происшествий.



В Швейцарии обильные снегопады стали причиной нескольких сотен аварий. Только в столице накануне было зафиксировано 90 ДТП. В равнинных районах страны за сутки выпало до 30 сантиметров снега - такого здесь не видели последние 40 лет.



Непогода нарушила водное сообщение между Эстонией и Финляндией.