Резиденция белорусского Деда Мороза отмечает первый юбилей

5 лет назад в самом центре заповедной беловежской пущи, открыла двери сказочная страна. За это время территорию исполнения желаний посетили более 300 тысяч детей и взрослых.

"В лесу родилась елочка" – эти известные мотивы наполняют пущанские просторы вот уже пять лет. В 2003 Дед Мороз облюбовал эти места и поселился раз и навсегда. 15 гектаров среди первобытного леса – такова жилплощадь сказочного Деда. Резиденция возникла на так называемой поляне зубров, бывшем питомнике. Чудо-городок возвели всего за 1 год. Здесь есть все, чтобы почувствовать себя как в сказке, колодезь с чистой водой, ветряная мельница, которая перемалывает плохие поступки. И даже самая высокая в Европе елка. Сегодня ее рост больше 40 метров. Но главное – Дед Мороз, которому в преддверии Нового года можно отдать пожелания.

По нескольку раз в день сказочный властелин встречает гостей. За 5 лет здесь побывали граждане 70 стран мира. А количество посетивших сказку уже более 300 тысяч. Для сравнения целый областной центр. С официальным визитом Резиденцию посещал и Йоллупукки – финский коллега. В единстве Дедов белорусский видит большое предназначение.

Здесь хранятся и знаменитые письма. Эта почта работает без перебоев. Ответ стараются дать каждому, точнее почти. Яркие огни, веселье и сказочные герои – этот коктейль с каждым годом становится все популярнее. Сказка продолжается. Впереди исполнение желаний.